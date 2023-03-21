В КБР задержали иностранного гражданина, причастного к незаконному обороту наркотиков

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к организации канала поставок на территорию республики наркотиков в крупном размере.
Подозреваемый задержан в момент совершения т.н. закладок на территории г. Нальчика. В ходе личного досмотра, а также по месту его временного проживания обнаружены и изъяты 2 свертка с наркотическим средством «героин» общей массой 292,6 грамм.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.
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