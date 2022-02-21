В КБР за сутки зарегистрировано 24 случая горения сухой травы

С начала 2022 года на территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 94 случая горения сухой травянистой растительности. За прошедшие сутки огнеборцы 24 раза реагировали на тушение сухой травы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР. Практически всегда пожары происходят по вине человека. Люди забывают о той опасности, которая может произойти от оставленного без присмотра костра, брошенной непотушенной сигареты или спички. Сухая растительность может легко воспламениться, а под воздействием ветра огненная стихия может нанести значительный материальный ущерб, перейти на жилые и промышленные объекты, а самое главное может привести к гибели людей. МЧС России проводит ежесуточный спутниковый мониторинг термических точек (очаги загорания), в том числе и на территории республики. За прошедшие сутки в КБР зафиксирована 41 термоточка, из которых 24 подтвердились. Лица виновные в нарушении требований пожарной безопасности при сжигании сухой травы и мусора несут административную ответственность. За несоблюдение правил уничтожения отходов (сухой травы) предусмотрена административная ответственность в порядке части 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно: - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; - на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей; - на частных предпринимателей - от 20 000 до 30 000 рублей; - на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей. Административной ответственности подвергаются нарушители, которые жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих субъектов, за исключением специально отведенных мест.