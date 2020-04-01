В КБР за сутки выявлено 23 новых случая заражения COVID-19

Оперштаб КБР обновил данные: на 17 апреля в Кабардино-Балкарии число заболевших коронавирусом выросло до 92 человек.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 23-х человек. Из них госпитализированы 10, остальные остаются дома, лечатся под наблюдением врачей — у них болезнь протекает в легкой форме.

В режиме самоизоляции, по данным Оперативного штаба, находятся 1041 житель республики, 80 из них отправлены на карантин за минувшие сутки – они контактировали с зараженными и сейчас сдают тесты; 63 человека режим самоизоляции завершили.

47 пациентов с подтвержденным статусом или с клиническими признаками COVID-19 госпитализированы в Центр профилактики и борьбы со СПИДом, 8 из них поступили в медучреждение за прошедшие сутки. Еще 7 человек проходят лечение в Городской клинической больнице №1.

В реанимации по-прежнему находятся 6 пациентов, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 2 человека успешно завершили лечение, их выписали домой. Выздоровевших за весь период распространения инфекции – 8.