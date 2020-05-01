В КБР за сутки умерли 3 пациента, число жертв COVID-19 выросло до 6 человек

По данным Оперштаба 12.05.2020, в Кабардино-Балкарии от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались 2 человека. В Госпитале №1 на базе Центра борьбы со СПИДом умерла 71-летняя жительница с. Хасанья. В ГКБ №1 г. Нальчика не смог справиться с болезнью житель Черекского района 1936 года рождения. Еще одна пациентка в возрасте 70 лет скончалась в госпитале №3, работающем на базе ЦРБ г. Прохладного.

У жительницы ст.Екатериноградская была диагностирована пневмония с неподтвержденным статусом COVID-19, поэтому официально в статистике Оперштаба на данный момент зарегистрировано 6 умерших от коронавируса.

Диагноз COVID-19 за сутки подтвердился еще у 76 жителей КБР, общее количество случаев заражения увеличилось до 1401. Выздоровевших – 38, всего с начала пандемии с болезнью справился 261 пациент.

У 6 человек факт заражения не подтвердился, они сняты с медицинского контроля. Дома под наблюдением врачей остаются 2044 человека: это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 300 человек.

В Центре по борьбе со СПИДом на лечении остаются 93 пациента, в том числе 9 детей. В реанимации находятся 6 человек, трое из них — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Выписаны 10 человек.

В ГКБ №1 г. Нальчика за сутки госпитализированы 18 человек и столько же выписаны. Общее число пациентов — 192 человека, 15 из них в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В ЦРБ г.о.Прохладный госпитализированы 15 человек, один из них — в реанимации.

На амбулаторном лечении находятся 277 человек, 36 из них – дети.

556 жителей республики, в том числе 131 ребенок, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном госпитале «Межрайонной многопрофильной больницы» г. Нарткала и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 18 человек.

За сутки проведено 497 тестов, общее число протестированных на 12 мая составляет 23094 человека.