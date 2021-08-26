В КБР за сентябрьскими выборами будут следить 710 наблюдателей


За честностью выборов в Госдуму в сентябре будут следить 500 000 наблюдателей от всех политических партий. Контролировать процесс можно в том числе при помощи камер видеонаблюдения. Их по всей стране установят порядка ста тысяч. Такого общественного контроля за выборами со стороны общественности не было никогда, говорят эксперты. В Кабардино-Балкарии ход избирательной кампании и процедуры голосования на трехсот 55-ти избирательных участках будут контролировать 710 независимых наблюдателей. На данный момент их список полностью сформирован.

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