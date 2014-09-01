В КБР за первый квартал введено в строй более 40 тысяч квадратных метров жилья





Строительство нового жилья в регионах, стимулирование данного направления и программа переселения из аварийных помещений. Реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» обсудили сегодня на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём принял участие Глава КБР Казбек Коков. В республике за первый квартал введено в строй более 40 тысяч квадратных метров жилья — на 11,3 процента выше аналогичного прошлогоднего периода. В стадии строительства 64 многоквартирных дома. В рамках нацпроекта по 2023-й год включительно планируется сооружение инженерных систем водоснабжения и водоотведения новых микрорайонов Нальчика. Финансирование составит больше 250 миллионов рублей. По программе расселения аварийного жилья из 210 человек по спискам 2020-21-го годов переселено 164. Работа в данном направлении продолжается