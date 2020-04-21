В КБР за неделю выявлено 15 случаев дистанционного мошенничества

15 эпизодов дистанционного мошенничества выявлено в Кабардино-Балкарии всего за неделю, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 400 тысяч рублей. В половине случаев на удочку обманщиков попались люди в возрасте старше 50 лет. Пострадавшие — жители Нальчика, Терека и Прохладненского района.

По словам руководителя пресс-службы МВД по КБР Ольги Ткаченко, в 9 случаях звонившие представлялись сотрудниками банка и под предлогом оформления кредита на льготных условиях, зачисления бонусов или обеспечения безопасности расчетных счетов, завладевали персональными данными граждан и похищали денежные средства. Пять жителей Кабардино-Балкарии решили приобрести в Интернете товар, перечислив всю суму заранее или оплатив услуги работника. Еще одна пострадавшая, разместив в интернете объявление о сдаче внаем жилья, продиктовала предполагаемому квартиросъемщику персональные данные своей банковской карты и лишилась 11 тысяч рублей. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует помнить: банки никогда не запрашивают пароли и коды смс-подтверждений по телефону. Также нужно быть осторожным, совершая покупки в интернет-магазинах, особенно, если продавец просит внести предоплату.