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В КБР за летние каникулы отдохнут около семи тысяч детей

В КБР за летние каникулы отдохнут около семи тысяч детей

17.04.2023 | 15:31
Чуть меньше половины из них – ребята, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Об этом рассказали в республиканском Минтруде. В регионе действуют больше полусотни организаций, где дети могут отдохнуть. В их числе – загородные оздоровительные лагеря и места дневного пребывания. К примеру, больше трех тысяч детей отправятся в социально-реабилитационный центр «Радуга». С учетом того, что учреждение работает круглый год, а не только летом, его профинансируют на сумму больше 140 миллионов рублей. Всего же на детскую оздоровительную кампанию в этом году направят около 219-ти миллионов. Еще одна статья расходов – компенсация родителям части затрат в случае, если они купили путевки самостоятельно. В деталях об организации детского отдыха вам расскажут в Центрах соцподдержки населения по месту жительства. Также можно позвонить по телефону, который вы сейчас видите на экране.   https://t.me/vestikbr
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