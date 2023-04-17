В КБР за летние каникулы отдохнут около семи тысяч детей

Чуть меньше половины из них – ребята, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Об этом рассказали в республиканском Минтруде.
В регионе действуют больше полусотни организаций, где дети могут отдохнуть. В их числе – загородные оздоровительные лагеря и места дневного пребывания. К примеру, больше трех тысяч детей отправятся в социально-реабилитационный центр «Радуга».
С учетом того, что учреждение работает круглый год, а не только летом, его профинансируют на сумму больше 140 миллионов рублей. Всего же на детскую оздоровительную кампанию в этом году направят около 219-ти миллионов.
Еще одна статья расходов – компенсация родителям части затрат в случае, если они купили путевки самостоятельно. В деталях об организации детского отдыха вам расскажут в Центрах соцподдержки населения по месту жительства. Также можно позвонить по телефону, который вы сейчас видите на экране.
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