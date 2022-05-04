В КБР за летние каникулы отдохнут и поправят здоровье около 7 тысяч детей

В Кабардино-Балкарии за летние каникулы отдохнут и поправят здоровье около семи тысяч детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алим Асанов. На оздоровительную кампанию в этом году направят больше 195 миллионов рублей. Учащиеся смогут отдохнуть в 40 специализированных организациях. Половина из них – стационарные детские базы и санатории, другая – лагеря дневного пребывания при школах. На питание каждого ребенка в санаториях направят больше 400 рублей в день. Если это пришкольный лагерь, в котором кормят дважды, то – около 200 рублей. В Минтруде обещают обеспечить комплексную безопасность отдыхающих и насыщенную культурную программу.