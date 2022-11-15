home
Главная
>
Новости
>
В КБР взыскали 3,5 миллиарда рублей с должников

В КБР взыскали 3,5 миллиарда рублей с должников

15.11.2022 | 22:21
Об итогах работы за девять месяцев рассказали сегодня журналистам в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов. За этот период с должников взыскали три с половиной миллиарда рублей, что на 800 миллионов больше, чем за такой же период прошлого года. Руководитель управления Ахмат Бауаев сообщил также о приостановке исполнительных производств в отношении мобилизованных. Такой порядок сейчас действует в стране, но гражданин обязательно должен подать в службу соответствующее заявление. По словам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Ахмата Бауаева, на данный момент поступило 235 заявлений о приостановлении исполнительных производств, все из которых были удовлетворены.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных