В КБР взыскали 3,5 миллиарда рублей с должников

Об итогах работы за девять месяцев рассказали сегодня журналистам в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов.
За этот период с должников взыскали три с половиной миллиарда рублей, что на 800 миллионов больше, чем за такой же период прошлого года. Руководитель управления Ахмат Бауаев сообщил также о приостановке исполнительных производств в отношении мобилизованных. Такой порядок сейчас действует в стране, но гражданин обязательно должен подать в службу соответствующее заявление.
По словам руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Ахмата Бауаева, на данный момент поступило 235 заявлений о приостановлении исполнительных производств, все из которых были удовлетворены.
https://t.me/vestikbr