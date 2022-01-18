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В КБР выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

В КБР выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

18.01.2022 | 16:05
В региональном управлении Роспотребнадзора сегодня подтвердили: в Кабардино-Балкарии выявлен штамм коронавируса омикрон. Первыми заболели два человека – жители Нальчика и Зольского района. Известно, что за пределы республики они не выезжали. В обоих случаях недуг протекает в легкой форме, без госпитализации. Учитывая быстрое распространение омикрона, в региональном управлении Роспотребнадзора не исключают, что потребуются дополнительные ограничительные меры. Медики же говорят: отличить омикрон от других штаммов ковида или даже от обычной ОРВИ самостоятельно практически невозможно. Симптомы схожие, однако распространяемость намного выше. В Кабардино-Балкарии к «приходу» омикрона готовились заранее. По поручению Казбека Кокова, чтобы противостоять инфекции, больше 53 миллионов рублей направили на покупку лекарств и тест-систем. Провели инвентаризацию парка машин скорой помощи и участковой службы в центральных райбольницах. Увеличили число амбулаторных центров диагностики и лечения ковида. Для помощи в поликлиниках и госпиталях будут привлечены ординаторы и студенты профильных вузов и колледжей.
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