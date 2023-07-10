В КБР выявлен руководитель коммерческой организации, нанесший ущерб в размере более 26 млн рублей

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная , причастного к неправомерному обороту средств платежей. Установлено, что указанный гражданин предоставил в Управление Федерального казначейства по КБР фиктивные платежные поручения о переводе денежных средств. В результате противоправных действий причинен ущерб . В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.