В КБР выявлен подпольный цех по производству алкоголя

Полицейские республики ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Обнаружили его в одном из частных домов в Лечинкае, сообщает пресс-служба МВД.
Во время осмотра помещений оперативники нашли около трех тысяч бутылок с горячительными напитками. На этикетках российских производителей значилось – “Водка” и “Коньяк”. Однако федеральных специальных марок на продукции не было.
Здесь же хранились крышки и пустая тара, стояло оборудование для розлива. Последующая экспертиза показала: содержимое бутылок не соответствует требованиям ГОСТа. Общая стоимость изъятого – больше шестисот тысяч рублей.
Контрафакт принадлежит 31-летнему жителю Нальчика. Он признался, что производил его для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело. Владелец – под подпиской о невыезде.
https://t.me/vestikbr