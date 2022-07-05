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В КБР выявлен подпольный цех по производству алкоголя

В КБР выявлен подпольный цех по производству алкоголя

05.07.2022 | 15:52
Полицейские республики ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Обнаружили его в одном из частных домов в Лечинкае, сообщает пресс-служба МВД. Во время осмотра помещений оперативники нашли около трех тысяч бутылок с горячительными напитками. На этикетках российских производителей значилось – “Водка” и “Коньяк”. Однако федеральных специальных марок на продукции не было. Здесь же хранились крышки и пустая тара, стояло оборудование для розлива. Последующая экспертиза показала: содержимое бутылок не соответствует требованиям ГОСТа. Общая стоимость изъятого – больше шестисот тысяч рублей. Контрафакт принадлежит 31-летнему жителю Нальчика. Он признался, что производил его для дальнейшей реализации. Возбуждено уголовное дело. Владелец – под подпиской о невыезде.   https://t.me/vestikbr
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