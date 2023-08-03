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В КБР выявлен первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

В КБР выявлен первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

03.08.2023 | 15:46
Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Острое вирусное заболевание диагностировали у пенсионера из Чегемского района. Медики поясняют, первые признаки недуга – быстрое повышение температуры тела до 38 – 40 градусов и озноб. У большинства пациентов симптомы лихорадки не проявляются, а тяжелая форма развивается в редких случаях. В основном инфекция передается человеку через укусы комаров. Чтобы предупредить заражение вирусом, в Роспотребнадзоре рекомендуют при посещении леса и зон отдыха на берегу водоемов носить одежду, максимально прикрывающую тело. А также использовать средства для защиты жилья от комаров.   https://t.me/vestikbr
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