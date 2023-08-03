В КБР выявлен первый случай заражения лихорадкой Западного Нила

Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Острое вирусное заболевание диагностировали у пенсионера из Чегемского района. Медики поясняют, первые признаки недуга – быстрое повышение температуры тела до 38 – 40 градусов и озноб.
У большинства пациентов симптомы лихорадки не проявляются, а тяжелая форма развивается в редких случаях. В основном инфекция передается человеку через укусы комаров.
Чтобы предупредить заражение вирусом, в Роспотребнадзоре рекомендуют при посещении леса и зон отдыха на берегу водоемов носить одежду, максимально прикрывающую тело. А также использовать средства для защиты жилья от комаров.
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