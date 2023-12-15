В КБР выявлен факт незаконного оборота оружия и боеприпасов

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города Нальчика. Из гражданского оборота изъяты пистолет и более 350 патронов различного калибра. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 3 лет