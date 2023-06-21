В КБР выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали шесть человек

Вчера около 18.00 на перекрёстке дорог Баксан – Карагач и Подъезд к с. Псыншоко в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 18-летняя местная жительница, не имеющая водительского удостоверения, управляя машиной ВАЗ-21703, не предоставила преимущество в движении транспортному средству ВАЗ-21124, приближающемуся по главной дороге. Вследствие чего произошло столкновение обоих авто. В результате аварии пострадали 6 человек: предполагаемая виновница ДТП и три её несовершеннолетних пассажира, а также 44-летний водитель второго автомобиля и 12-летняя девочка, находившаяся с ним в салоне транспорта. С травмами различной степени тяжести граждане были госпитализированы в лечебное учреждение. В настоящее время полицейские Кабардино-Балкарии выясняют все обстоятельства происшествия.