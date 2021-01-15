В КБР вышла книга для слабовидящих, написанная по Брайлю

Народное творчество становится доступнее для людей с ограничениями по зрению. В столице республики вышла книга, написанная шрифтом Брайля.

«Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» — так называется альбом по искусству, который адресован слепым и слабовидящим людям. Издание подготовили по инициативе Управления культуры администрации столицы республики. На страницах – фотографии изделий декоративно-прикладного искусства народов Кабардино-Балкарии. Здесь киийзы и арджэны, бисероплетение и золотное шитье, керамика и резьба по дереву. Описание каждого предмета сделали шрифтом Брайля. Первый экземпляр уже поступил в Центральную библиотеку Нальчика.

«Я думаю, что теперь мы будем чаще видеть людей, которым может быть не все всегда доступно, но которые тоже хотят быть в обществе», — говорит старший библиотекарь читального зала Марина Ансокова.

Сотрудники городской библиотеки отмечают, что здесь это первое издание со шрифтом Брайля. Альбомы «Традиции народной культуры – на кончиках пальцев» появятся скоро и в Республиканской библиотеке для слепых. Ознакомиться с ними смогут все желающие.