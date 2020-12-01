В КБР выросли надои молока





В Кабардино-Балкарии произвели 93 тысячи тонн молока – с января по ноябрь. Рост по сравнению с прошлым годом – три процента, сообщает Северокавказстат.

Поголовье коров на сегодня превышает 132 тысячи. Их продуктивность выросла на 13 процентов и составляет почти шесть тонн. По итогам 11 месяцев Кабардино-Балкария – на втором месте среди регионов Северного Кавказа по производству молока. Позицию республика делит со Ставропольским краем. Любопытно, что потребление этого продукта остается неизменным в течение пяти лет. По статистике ежемесячно каждый житель Кабардино-Балкарии – от младенцев до стариков – выпивает 24 литра.