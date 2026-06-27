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В КБР выпускницы готовятся к самому трогательному вечеру

В КБР выпускницы готовятся к самому трогательному вечеру

27.06.2026 | 08:40
Молодое поколение Кабардино‑Балкарии стоит на пороге взрослой жизни. Позади школьные годы, а впереди новые дороги. Особенно волнителен этот момент для выпускниц. Как девушки готовились к важному вечеру, чтобы этот праздник стал по‑настоящему особенным? Экзаменационная сессия завершена, и теперь наступает время выпускных. Подготовка к торжеству сейчас в самом разгаре: школьники республики подбирают макияж, аксессуары и праздничный гардероб. Июнь стал самым напряженным месяцем для местных салонов вечерней моды. По словам стилистов, главными критериями для современных выпускниц остаются комфорт и индивидуальность. При поиске наряда учитываются и актуальные тенденции. Кто-то шьет костюмы на заказ по собственным эскизам, другие приобретают готовые варианты. По данным аналитиков, минимальный праздничный комплект для юношей обходится в 12 тысяч рублей, для девушек – от 21 тысячи. При этом школьницы следят за трендами и приходят с конкретными запросами. А в салонах следят, чтобы выпускницы не оказались в одинаковых нарядах. Сохраняется тенденция на несколько нарядов – для торжественной и неофициальной частей вечера. Многие приходят в салоны уже с готовыми идеями. В этом году школы республики покидают свыше четырех с половиной тысяч одиннадцатиклассников и более 11 тысяч девятиклассников. Для каждого из них выпускной станет рубежом между школой и взрослой жизнью.   https://t.me/vestikbr
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