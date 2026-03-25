В КБР выполнили уникальную операцию на шее и сосудах через один разрез

В Республиканском клиническом медико-хирургическом центре впервые провели уникальную операцию на шее и сосудах через один разрез. Пациент восстановился в рекордные сроки.
Житель Псыгансу Беслан Мизов до сих пор с болью вспоминает, как беспокоила шея, часто повышалось артериальное давление. Когда обратился к врачам, оказалось, необходима операция. Как потом расскажут сами медики, сложность заключалась в том, что у мужчины обнаружили сразу два опасных недуга, каждый из которых требовал сложного хирургического вмешательства.
Вместо двух операций с интервалом в несколько месяцев медики решили провести единое вмешательство: два сложнейших процесса за один раз, под одним наркозом и через один хирургический доступ. В российской практике такие меры оказания помощи применяют крайне редко, а в Кабардино-Балкарии – впервые.
Операция длилась пяти часов. Результат превзошел ожидания. Уже на следующий день пациент почувствовал, что боли ушли, головокружение прекратилось, а давление нормализовалось.
Опыт хирургов Кабардино-Балкарии может стать ориентиром для коллег в других регионах, отметили в профильном министерстве. В историю республиканской медицины случай войдет, как пример того, как мультидисциплинарная команда способна решать задачи, которые еще вчера казались невозможными.
