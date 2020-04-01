В КБР выплаты на детей до 3 лет получили более 11,5 тысяч заявителей

Кабардино-Балкарское отделение Пенсионного фонда продолжает выплачивать материальную помощь семьям, имеющим двух и более детей до 3-х лет. По 5 тысяч рублей на каждого ребенка получили уже 11 с половиной тысяч заявителей. Помощь оказывают в рамках указа Президента страны с 7 апреля 2020 г.

Заявления граждан на получение выплат рассматривают удаленно. Оформить их можно в Многофункциональном центре, на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Обязательное условие – подать заявление может только тот, на кого оформлен сертификат на материнский капитал. Обратиться за помощью можно вплоть до 1 октября этого года.

Как пояснили в Отделении ПФР по КБР, подавать отдельное заявление на каждого ребёнка необходимости нет, всех детей можно указать в одном документе. Если обращение поступило в апреле, мае или июне, выплата будет производиться за каждый месяц в отдельности. Обратившимся после июня — перечислят одним платежом за все три месяца.

В Пенсионном фонде обещают: средства перечислят спустя 5 дней после подачи заявления. Выдавать их наличными запрещено, потому у заявителя обязательно должен быть открыт банковский счет. Кроме того, за помощью могут обратиться и те, кто уже распорядился сертификатом.

— Если заявительница уже использовала средства материнского капитала, она также сохраняет за собой право написать заявление на получение 5 тысяч рублей, если у неё есть дети возрастом до 3 лет. Эти средства выделяются из федерального бюджета, размер материнского капитала при этом не уменьшается, он сохраняется в том состоянии, в котором он и был, — подчеркивает начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по КБР Эльвира Эркенова.