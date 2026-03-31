Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР вынесли приговор по делу о незаконной рубке леса

31.03.2026 | 13:50
В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Государственное обвинение поддержала прокуратура Лескенского района. Установлено, что в сентябре 2025 года на территории Лескенского лесничества четверо жителей республики спилили бук и граб. В результате лесному фонду причинен ущерб на общую сумму почти два млн рублей. Мужчин обвинили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от 3-х до 3-х лет и шести месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Иск прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных