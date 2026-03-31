В КБР вынесли приговор по делу о незаконной рубке леса

В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. Государственное обвинение поддержала прокуратура Лескенского района.
Установлено, что в сентябре 2025 года на территории Лескенского лесничества четверо жителей республики спилили бук и граб. В результате лесному фонду причинен ущерб на общую сумму почти два млн рублей. Мужчин обвинили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы от 3-х до 3-х лет и шести месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Иск прокурора о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворен в полном объеме.
