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В КБР выделено более полумиллиарда рублей на ремонт дорог местного значения

В КБР выделено более полумиллиарда рублей на ремонт дорог местного значения

15.02.2022 | 12:29
В соответствии  с распоряжениями Правительства КБР  для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения выделены субсидии в размере более полумиллиарда рублей ряду муниципальных образований республики, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР. Так, в этом году отремонтируют несколько улиц в Нальчике, а также дороги в 10 городах и сёлах. Местные дороги обновят в Баксане, Тырныаузе, Залукокоаже, Майском,  Безенги, Заречном, Инаркое, Исламее, Герменчике и Звездном. Суммарно получится порядка 20 км. Также планируется оснастить современным освещением центральную улицу в Майском. Объекты, озвученные гражданами в ходе Прямой линии с Главой КБР К.В. Коковым, также включены в перечень дорог, планируемых к ремонту в рамках выделенных средств.  В текущем году будет продолжена работа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям. Завершить дорожные работы по объектам планируется в  августе 2022 года   к празднованию 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарской Республики.      
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