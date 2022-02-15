В КБР выделено более полумиллиарда рублей на ремонт дорог местного значения

В соответствии с распоряжениями Правительства КБР для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения выделены субсидии в размере более полумиллиарда рублей ряду муниципальных образований республики, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР. Так, в этом году отремонтируют несколько улиц в Нальчике, а также дороги в 10 городах и сёлах. Местные дороги обновят в Баксане, Тырныаузе, Залукокоаже, Майском, Безенги, Заречном, Инаркое, Исламее, Герменчике и Звездном. Суммарно получится порядка 20 км. Также планируется оснастить современным освещением центральную улицу в Майском. Объекты, озвученные гражданами в ходе Прямой линии с Главой КБР К.В. Коковым, также включены в перечень дорог, планируемых к ремонту в рамках выделенных средств. В текущем году будет продолжена работа по предоставлению субсидий муниципальным образованиям. Завершить дорожные работы по объектам планируется в августе 2022 года к празднованию 100-летия со дня образования Кабардино-Балкарской Республики.