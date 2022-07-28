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В КБР ввели в эксплуатацию еще 2 тысячи га орошаемых земель

В КБР ввели в эксплуатацию еще 2 тысячи га орошаемых земель

28.07.2022 | 17:36
В республике в этом году появилось еще две тысячи гектаров орошаемых земель, сообщили в региональном Минсельхозе. Находятся они в Майском, Прохладненском и Чегемском районах. Развивать мелиорацию помогает региональный проект “Экспорт продукции АПК”. За три года аграрии получили по специальной программе 122 миллиона рублей в виде субсидий. В результате, благодаря господдержке, в республике ввели в эксплуатацию 25 тысяч гектаров поливных угодий. По данным профильного министерства, на сегодня на полях Кабардино-Балкарии используют около 300 широкозахватных дождевальных машин. https://t.me/vestikbr
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