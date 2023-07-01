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В КБР ввели особый противопожарный режим

В КБР ввели особый противопожарный режим

01.07.2023 | 09:42
Постановление от этом приняли в правительстве Кабардино-Балкарии. С 1 июля нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить какие-либо пожароопасные работы на землях сельхозназначения, в населенных пунктах, а также поблизости от лесов. Нарушение противопожарного режима влечет за собой административную ответственность. Штрафы начинаются от 10 тысяч и могут достигать 800 тысяч рублей. А если возгорание приведет к тяжким последствиям, станут действовать положения Уголовного кодекса. Особый режим, согласно правительственному документу, будет отменен в середине сентября.   https://t.me/vestikbr
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