В КБР ввели особый противопожарный режим

Постановление от этом приняли в правительстве Кабардино-Балкарии.
С 1 июля нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и проводить какие-либо пожароопасные работы на землях сельхозназначения, в населенных пунктах, а также поблизости от лесов. Нарушение противопожарного режима влечет за собой административную ответственность.
Штрафы начинаются от 10 тысяч и могут достигать 800 тысяч рублей. А если возгорание приведет к тяжким последствиям, станут действовать положения Уголовного кодекса. Особый режим, согласно правительственному документу, будет отменен в середине сентября.
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