В КБР врачи спасли пациента с ножевым ранением в глаз


Врачи Республиканской клинической больницы накануне провели сложную операцию. Бригада скорой помощи доставила пациента в тяжелом состоянии: у него было проникающие ранение глазницы и черепа. На первом этапе врачи извлекли нож и обработали рану. Затем поставили дренаж в полости, которые находятся в головном мозге. Была задействована целая бригада врачей: нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи. После оказания экстренной хирургической помощи состояние пациента стабильное, говорится в сообщении РКБ.

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