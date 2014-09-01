В КБР врачи спасли пациента с ножевым ранением в глаз





Врачи Республиканской клинической больницы накануне провели сложную операцию. Бригада скорой помощи доставила пациента в тяжелом состоянии: у него было проникающие ранение глазницы и черепа. На первом этапе врачи извлекли нож и обработали рану. Затем поставили дренаж в полости, которые находятся в головном мозге. Была задействована целая бригада врачей: нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи. После оказания экстренной хирургической помощи состояние пациента стабильное, говорится в сообщении РКБ.