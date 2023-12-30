В КБР впервые провели гибридное хирургическое вмешательство на сосудах

30.12.2023 | 10:34
В Кабардино-Балкарии впервые провели гибридное хирургическое вмешательство на сосудах: одновременно шла полостная операция и через прокол на бедре. Процедуру освоили врачи Республиканского клинического медико-хирургического центра: помогли пациенту восстановить движение ног. До этого он не мог без боли пройти и нескольких десятков метров: были поражены артерии. Операция длилась больше трех часов, и уже на второй день пациент встал на ноги. Операцию сделали с помощью новой цифровой мобильной рентген-хирургической системы. Оборудование получили в декабре. Уже провели несколько малотравматичных вмешательств, в том числе пациентам с травмами, урологическими и гинекологическими проблемами, а также с поражением сосудов.   https://t.me/vestikbr
