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В КБР впервые применили новый метод лечения пациента с отравлением химическими веществами

В КБР впервые применили новый метод лечения пациента с отравлением химическими веществами

27.07.2022 | 16:27
  Метод, основанный на очищении крови от токсинов и антител, впервые применили в Республиканской детской клинической больнице, он помог спасти жизнь пятилетнего ребенка, поступившего в больницу с отравлением в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава КБР. Маленькой пациентке провели четыре сеанса ультрафильтрации, которые позволили вывести из организма токсин и стабилизировать состояние. Такое лечение применяется не только при отравлениях, но и аутоиммунных, сердечно-сосудистых и аллергических заболеваниях. Оно способствует быстрому выздоровлению или ремиссии. Этот метод называется экстракорпоральная гемокоррекция, согласно которому обрабатываются различные компоненты крови пациента с целью изменения их свойств и удаления патологий, вызывающих и поддерживающих заболевание. Он также включает в себя и гемофильтрациюультрафильтрацию - очищение крови от токсинов.
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