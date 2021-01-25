В КБР возобновляются профилактические медосмотры и диспансеризация населения





В медицинских учреждениях республики возобновляется диспансеризация. Ранее ее приостанавливали из-за пандемии коронавируса. Указ о возвращении к прежней системе медосмотров подписал Глава КБР Казбек Коков.

В документе сказано, что при диспансеризации определенных групп населения должны соблюдаться санитарные требования и методические рекомендации по работе в условиях сохранения рисков распространения ковид-19. Жителей республики отдельно проинформируют о сроках проведения таких осмотров, которые направлены на выявление социально значимых хронических заболеваний на ранних стадиях. Предполагается, что в этом году в КБР диспансеризацию пройдут около 140 тысяч взрослых, также будет проверено состояние здоровья почти 190 тысяч детей.