В КБР возобновлено 6 междугородних автобусных маршрутов

На автовокзалах республики возобновили 6 межрегиональных автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии.

Межрегиональные пассажирские перевозки были прекращены 1 апреля из-за ограничительных мер. Теперь частично возобновили рейсы из Нальчика в Ставрополь, Пятигорск, Моздок, Махачкалу и Дербент. Также открыт организованный проезд между Прохладным и Владикавказом.

Перед возобновлением работы на транспортных предприятиях и автовокзалах проведена дезинфекция помещений и автобусов. Нанесены ограничительные полосы, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию. Частоту и регулярность рейсов будут корректировать с учетом требований Роспотребнадзора и спроса на перевозки.

Гражданам напоминают: при посадке в междугородный автобус нужно быть в защитной маске и перчатках. В Минтрансе КБР добавили, что на межмуниципальных маршрутах республики перевозчики работать не прекращали, несмотря на резкое снижение пассажиропотока.