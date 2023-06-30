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В КБР возможно понижение температуры

В КБР возможно понижение температуры

30.06.2023 | 15:38
В Кабардино-Балкарии возможно понижение температуры, говорят синоптики Гидрометцентра. К территории республики подходит активный циклон с холодными фронтами.  Он движется с северо-запада страны. С собой принесет пасмурную погоду и осадки – довольно интенсивные.  И к тому же станет прохладнее. По прогнозам такая погода продержится ближайшие два дня. И уже к воскресенью   прибудет антициклон, который принесет с собой солнечную погоду с прогревом воздуха до 30 градусов в дневные часы. https://t.me/vestikbr
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