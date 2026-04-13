В КБР возбуждены уголовные дела в отношении злостного нарушителя ПДД

13.04.2026 | 10:00
С начала текущего года 33-летний местный житель уже трижды попадал в поле зрения автоинспекторов. Первый случай произошел в Черекском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Порше», за рулем которого находился указанный мужчина. Проверка показала, что он уже имел судимость по статье о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Водитель согласился пройти освидетельствование. Первоначальные показания алкотестера не выявили алкогольного опьянения, однако последующая экспертиза биологических жидкостей в наркодиспансере подтвердила наличие наркотического опьянения. В результате водитель был отстранен от управления, а автомобиль помещен на спецстоянку. По данному факту отделением дознания ОМВД России по Черекскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.3 и ч.1 ст. 264 УК РФ. Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия решения. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Вскоре он был остановлен сотрудниками полиции в Нальчике. А спустя месяц его снова задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения, на этот раз инспекторами ОБ ДПС МВД по КБР. В настоящее время по этим двум фактам возбуждены новые уголовные дела. Одно из них касается управления автомобилем лицом, лишенным прав и имеющим судимость за повторное нарушение в состоянии опьянения (ч.2 ст. 264.3 УК РФ). Второе дело возбуждено по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.   https://t.me/vestikbr  
