В КБР возбуждены уголовные дела в отношении злостного нарушителя ПДД

С начала текущего года 33-летний местный житель уже трижды попадал в поле зрения автоинспекторов. Первый случай произошел в Черекском районе. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Порше», за рулем которого находился указанный мужчина. Проверка показала, что он уже имел судимость по статье о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
Водитель согласился пройти освидетельствование. Первоначальные показания алкотестера не выявили алкогольного опьянения, однако последующая экспертиза биологических жидкостей в наркодиспансере подтвердила наличие наркотического опьянения. В результате водитель был отстранен от управления, а автомобиль помещен на спецстоянку. По данному факту отделением дознания ОМВД России по Черекскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.3 и ч.1 ст. 264 УК РФ. Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия решения.
Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль, будучи лишенным водительских прав. Вскоре он был остановлен сотрудниками полиции в Нальчике. А спустя месяц его снова задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения, на этот раз инспекторами ОБ ДПС МВД по КБР.
В настоящее время по этим двум фактам возбуждены новые уголовные дела. Одно из них касается управления автомобилем лицом, лишенным прав и имеющим судимость за повторное нарушение в состоянии опьянения (ч.2 ст. 264.3 УК РФ). Второе дело возбуждено по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения при наличии аналогичной судимости ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
