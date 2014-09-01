В КБР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замминистра здравоохранения





В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения, которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным оперативников, в 14-м году Минздрав республики и филиал «Ростелекома» заключили госконтракт, в котором шла речь о сервисном обслуживании регионального сегмента Единой госсистемы в сфере здравоохранения. Проект обошелся казне в 18 миллионов рублей. Выяснилось, что сумма оказалась завышенной на 12 миллионов. Правоохранители также обнаружили, что услуги по сервисному обслуживанию фактически не были оказаны 23 медучреждениям республики. При этом оплата почти в пять миллионов рублей была произведена. В МВД добавили, что следствие продолжается.