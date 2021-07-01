В КБР возбудили уголовное дело по факту подделки справки о вакцинации





Правоохранители республики возбудили уголовное дело по факту подделки медицинской справки о вакцинации от коронавируса. Как сообщили в региональном МВД, подозреваемая сотрудница одного из медицинских учреждений Прохладненского района. Фактически не сделав прививку пациенту, она выдала ему документ о прохождении первого этапа иммунизации. «Женщина продала справку за три тысячи рублей. Объяснить свой поступок она отказалась. Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 уголовного кодекса Российской Федерации — поделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»,- сообщила руководитель пресс-службы МВД по КБР Ольга Ткаченко Подозреваемой грозит наказание, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.