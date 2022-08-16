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В КБР возбудили дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, избившей детей

В КБР возбудили дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних, избившей детей

16.08.2022 | 14:03
По версии следствия, 11 июня 2022 года примерно в 19:00 инспектор, находясь неподалеку от места своего проживания, подошла к несовершеннолетним девочкам (2009 и 2013 годов рождения), после чего начала обвинять их в избиении ее ребенка. "И затем умышленно, с целью причинения легкого вреда здоровью нанесла детям несколько ударов в область головы, причинив им телесные повреждения, квалифицирующиеся как причинение легкого вреда здоровью", - пояснили в Следственном комитете. В пресс-службе отметили, что при подтверждении вины, она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, а ее руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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