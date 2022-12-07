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В КБР восстановили энергоснабжение 60% потребителей, пострадавших из-за непогоды

В КБР восстановили энергоснабжение 60% потребителей, пострадавших из-за непогоды

07.12.2022 | 16:19
Энергетиками продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах республики. В данный момент восстановили энергоснабжение порядка 60 % потребителей, которое было нарушено из-за аномальной непогоды. Без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов Зольского, Баксанского и Чегемского муниципальных районов - с населением более 32 тысяч человек. Усилена группировка электриков “Россети Северный Кавказ” от соседних субъектов федерального округа. В настоящее время на месте работают 23 бригады более 100 человек и 37 единиц техники. Отметим, что на территории республики действует неблагоприятный прогноз – гололедно-изморозевые явления. Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами. Дежурные службы муниципалитетов также проводят работы в зоне своей ответственности. Также ведется работа по индивидуальным заявкам от потребителей.   https://t.me/vestikbr
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