В КБР восстановили энергоснабжение 60% потребителей, пострадавших из-за непогоды

Энергетиками продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах республики. В данный момент восстановили энергоснабжение порядка 60 % потребителей, которое было нарушено из-за аномальной непогоды.
Без электроснабжения остаются 13 населенных пунктов Зольского, Баксанского и Чегемского муниципальных районов - с населением более 32 тысяч человек.
Усилена группировка электриков “Россети Северный Кавказ” от соседних субъектов федерального округа.
В настоящее время на месте работают 23 бригады более 100 человек и 37 единиц техники. Отметим, что на территории республики действует неблагоприятный прогноз – гололедно-изморозевые явления.
Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами. Дежурные службы муниципалитетов также проводят работы в зоне своей ответственности. Также ведется работа по индивидуальным заявкам от потребителей.
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