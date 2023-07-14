В КБР восстанавливают лесные насаждения

Способствует этому национальный проект «Экология».
Минувшей весной новые деревья высадили на 98 гектарах. И сейчас сотрудники Нальчикского лесничества ухаживают за ними: удаляют сорняки между рядами. Используют специальную технику, а следом – тяпки.
Это необходимо, чтобы саженцы получали достаточно солнечного света и питательные вещества, необходимые для роста… По плану на 23-й год должны высадить деревья еще на 17 гектарах. Но это уже задача на осень.
Работа по восстановлению лесов – масштабная и многолетняя. Действующую программу запустили в 2019-м. На этот год заложили финансирование, превышающее 10 миллионов рублей.
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