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В КБР восстанавливают лесные насаждения

В КБР восстанавливают лесные насаждения

14.07.2023 | 09:17
Способствует этому национальный проект «Экология». Минувшей весной новые деревья высадили на 98 гектарах. И сейчас сотрудники Нальчикского лесничества ухаживают за ними: удаляют сорняки между рядами. Используют специальную технику, а следом – тяпки. Это необходимо, чтобы саженцы получали достаточно солнечного света и питательные вещества, необходимые для роста… По плану на 23-й год должны высадить деревья еще на 17 гектарах. Но это уже задача на осень. Работа по восстановлению лесов – масштабная и многолетняя. Действующую программу запустили в 2019-м. На этот год заложили финансирование, превышающее 10 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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