В КБР водителя иномарки привлекли к административной ответственности за опасное вождение





Водителя иномарки привлекли к административной ответственности за опасное вождение. Инцидент произошел в Нальчике на Ленина. Дрифт на полупустом проспекте зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил резкий разворот на перекрестке. Автоинспекторы личность водителя установили – им оказался 34-летний нальчанин. Теперь ему придется заплатить несколько штрафов – за проезд на красный свет, тонировку стекол и за повреждение дорожного полотна.