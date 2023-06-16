В КБР вновь заработает гипсовый завод

Этой осенью в Кабардино-Балкарии вновь должен заработать гипсовый завод, который находится в Эльбрусском районе. Сегодня на заседании правительства решили создать рабочую группу, которая будет содействовать расконсервации производственных мощностей предприятия.
Инвестор вложил уже больше одного миллиарда рублей. В начале августа планируют получить лицензию… Также кабинет министров утвердил порядок предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газового оборудования и проведения работ внутри границ их земельных участков. Речь идет о программе догазификации.
Правительство Кабардино-Балкарии одобрило проект соглашения с Москвой. Оно предполагает долгосрочное сотрудничество в сфере развития беспилотных авиасистем в России.
На заседании также распределили республиканские субсидии муниципалитетам, чтобы сформировать там дорожные фонды на этот год.
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