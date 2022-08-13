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В КБР внедрят единую карту жителя республики

В КБР внедрят единую карту жителя республики

13.08.2022 | 09:02
Правительство Кабардино-Балкарии и АО «Национальная система платежных карт» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках создадут «Единую карту жителя КБР». Соглашение предусматривает развитие и продвижение в регионе инновационных технологий и способов перевода денежных средств для широкого применения на территории РФ. Предполагается формирование социального калькулятора, удобное получение выплат из бюджета, социальных скидок и услуг, портал путешествий, цифровые парковочное пространство, здравоохранение, образование, государственные услуги и многое другое.
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