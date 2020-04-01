В КБР ветераны получили республиканские выплаты по 75 тысяч рублей

В Кабардино-Балкарии произведены выплаты ко Дню Победы. Ветераны Великой Отечественной и вдовы погибших воинов получили по 75 тысяч рублей из республиканского бюджета, сообщили в республиканском Минтруде. Средства направили по решению руководства республики в дополнение к президентским выплатам к 9 мая.

В Минтруде региона проинформировали: сегодня в Кабардино-Балкарии живут 92 ветерана Великой Отечественной и две вдовы погибших. Выплату передали каждому.

Чествуют защитников Родины и в муниципалитетах. Помимо подарков к празднику вручают и дополнительные денежные средства. В Терском районе поздравили ветеранов Арсентия Попадейкина и Хасанби Ламердонова. Каждому передали еще по 25 тысяч из местного бюджета.

В Майском районе на данный момент живут восемь участников Великой Отечественной – это Николай Подколзин, Мария Безрук, Василий Дегтяренко, Ахмед Заутадзе, Мария Калюжная, Федор Смыков, Иван Мирошниченко, Яков Федецов. Всех участников сражений на дому поздравили представители местной власти.

В Эльбрусском районе два ветерана – Николай ШпитАльный и Нажмудин Этезов. Им тоже вручили подарки, а также дополнительную единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей. Чествовали героев войны и в других городах и района.