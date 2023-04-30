В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Глава КБР Казбек Коков подписал указ об установлении дополнительной ежегодной выплаты в размере 5 тысяч рублей труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях, и вдовам погибших выплачивается по 75 тысяч рублей - как и в прошлые годы.
https://t.me/vestikbr