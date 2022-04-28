В КБР вернулась группа бойцов, принимавших участие в спецоперации по защите жителей Донбасса

Военная техника въезжает на территорию регионального управления Росгвардии. Бойцов встречают представители органов власти, общественники, родные и близкие, сослуживцы. Под гимны России и Кабардино-Балкарии торжественно поднимают государственные флаги. От имени Главы республики Казбека Кокова военнослужащих приветствует руководитель администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Как отметили на встрече, спецподразделения республики были и остаются одними из лучших в России. В память о тех, кто ушел из жизни, выполняя служебный долг, – минута молчания и возложение цветов к монументу погибшим сотрудникам… Многие из бойцов регионального управления Росгвардии в спецоперации по защите жителей Донбасса – практически с первых дней. В завершение встречи – небольшой концерт артистов Чегемского района.