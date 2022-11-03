В КБР ведется работа по переподготовке и повышению квалификации нетрудоустроенных граждан

Жительница Каменки Фарида Гемуева уже почти два месяца приезжает в Нальчик на учебу. Трудится в сфере сельского хозяйства, но всегда интересовалась вопросами бухгалтерии. После рождения третьего ребенка думает поменять сферу деятельности. И потому учится в гуманитарно-техническом колледже по программе “Ворлдскиллз”, направление “Бухгалтерский учет в коммерческих организациях”.
Занятия проводят бесплатно. Программа переподготовки и повышения квалификации – это часть федерального проекта по содействию занятости. Воспользоваться его возможностями вправе официальные безработные; люди до 35 лет, не нашедшие работу после учебы, военной службы или не имеющие образования; женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и неработающие мамы несовершеннолетних; граждане старше 50-ти и предпенсионеры… После обучения люди трудоустраиваются достаточно быстро, говорят эксперты.
В Республиканском центре занятости отмечают: все актуальные программы обучения можно найти на сайте “Работа в России” в разделе “Содействие занятости”. Сейчас на платформе – больше полутысячи предложений.
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