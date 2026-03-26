В КБР валовой сбор пшеницы на 11,6% превысил урожай 2024 года

В Кабардино-Балкарии, по данным Росстата, в прошлом году собрано 231,5 тыс. тонн пшеницы озимой и яровой, что на 11,6% превышает урожай предыдущего года. Основную часть урожая – 220,7 тыс. тонн – собрали фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные организации республики. Отмечен также рост урожайности на 13,6%. В среднем с одного гектара уборочной площади собрано в хозяйствах всех категорий 44,5 центнера пшеницы. Площадь, занятая в 2025 году пшеницей, составила 53 тыс. гектаров, что почти на уровне предыдущего года.
