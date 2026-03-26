Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР валовой сбор пшеницы на 11,6% превысил урожай 2024 года

26.03.2026 | 14:10
В Кабардино-Балкарии, по данным Росстата, в прошлом году собрано 231,5 тыс. тонн пшеницы озимой и яровой, что на 11,6% превышает урожай предыдущего года. Основную часть урожая – 220,7 тыс. тонн – собрали фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные организации республики. Отмечен также рост урожайности на 13,6%. В среднем с одного гектара уборочной площади собрано в хозяйствах всех категорий 44,5 центнера пшеницы. Площадь, занятая в 2025 году пшеницей, составила 53 тыс. гектаров, что почти на уровне предыдущего года.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных