В КБР в станице Солдатской открылась новая школа





Новая школа открылась в станице Солдатской. Поступили в нее сразу 80 первоклашек. Учебное заведение на 250 мест построили по нацпроекту «Образование». Площадь здания – около 8 тысяч квадратных метров. Занятия будут проходить в одну смену. Помимо стандартного набора залов и кабинетов есть зона коворкинга. А на пришкольной территории обустроены футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольное и баскетбольное площадки.

Школа не новая, но после капитального ремонта, открылась сегодня и в Пролетарском. Помимо местных здесь учатся ребята из Красносельского. Работы вели по программе «Развитие сельских территорий». Заменили кровлю, окна, двери, полы, сделали подвесные потолки, наладили инженерную систему. «Эта школа у нас шла по программе ремонт. Это не новая школа. Отдельно по ней было поручение главы нашей республики Казбека Валерьевича Кокова. Он здесь был с посещением. И сегодня мы приехали посмотреть, насколько выполнены в срок и качественно работы. Школа 1-го сентября заработала»,- рассказал Руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков. Также разработана проектно-сметная документация на строительство нового здания школы на 500 мест в селении Красносельское. Направлена заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета.