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В КБР в сентябре стартует велогонка "Дружба народов Северного Кавказа"

В КБР в сентябре стартует велогонка "Дружба народов Северного Кавказа"

22.08.2022 | 21:32
Соревнования проводятся ежегодно с 1993 года. Впервые многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" стартовала в Майкопе по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова в первую годовщину образования Республики Адыгея в 1993 году. С 1994 года она проводится в рамках открытого чемпионата России по велоспорту на шоссе среди мужчин в дисциплине "Многодневная гонка". Стартует гонка в Кабардино-Балкарской Республике 6 сентября, а финиширует на территории Республики Адыгея в Майкопе 16 сентября. Общая протяженность этапов составит 910 км.
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