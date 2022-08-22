В КБР в сентябре стартует велогонка "Дружба народов Северного Кавказа"

Соревнования проводятся ежегодно с 1993 года. Впервые многодневная велогонка "Дружба народов Северного Кавказа" стартовала в Майкопе по инициативе первого президента Адыгеи Аслана Джаримова в первую годовщину образования Республики Адыгея в 1993 году. С 1994 года она проводится в рамках открытого чемпионата России по велоспорту на шоссе среди мужчин в дисциплине "Многодневная гонка". Стартует гонка в Кабардино-Балкарской Республике 6 сентября, а финиширует на территории Республики Адыгея в Майкопе 16 сентября. Общая протяженность этапов составит 910 км.