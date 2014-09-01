В КБР в семи сельских поселениях завершили работы на объектах водоснабжения





В семи сельских поселениях завершили работы на объектах водоснабжения. Информацию распространила пресс-служба профильного министерства КБР. Так, в Кишпеке и Карагаче возвели водопроводы, в Пролетарском и Красносельском их восстановили. Кроме того, в Лашкуте и Кенделене провели реконструкцию сетей. В Урвани появилась новая скважина. Работы велись в рамках реализации проекта «Чистая вода». Напомню, это часть нацпроекта «Жилье и городская среда». По данным ведомства, в этом году в республике планируется построить и реконструировать 19 объектов водоснабжения протяженностью более шестидесяти километров, пробурить 4 скважины общей стоимостью свыше 128 млн. рублей.