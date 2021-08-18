В КБР три человека погибли в ДТП с пассажирской «Газелью»





Сегодня в Исламее в ДТП погибли три человека. Произошло все на федеральной трассе «Прохладный – Эльбрус», передает республиканский главк МЧС. Сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в половине третьего дня. В ГИБДД уточнили, что столкнулись пассажирская «Газель», «Тойота Камри» и автогрейдер. Микроавтобус ехал по маршруту «Нальчик – Исламей». Погибли водитель и два пассажира «Газели». В больницы доставили шесть человек. Причины происшествия уточняют.