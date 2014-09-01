В КБР в программу социальной газификации включили 5000 домов





Потребители, которые захотят воспользоваться программой социальной газификации, смогут подать заявку на портале госуслуг. Об этом распорядились в правительстве России. Президент страны дал поручение – до 23-го года провести ускоренную догазификацию населенных пунктов страны, то есть подвести трубы к границам земельных участков граждан. Причем сделают это за счет оператора, а не потребителей. Программу назвали «газификация последней мили». В Кабардино-Балкарии ее начнут воплощать в жизнь в ноябре. Об этом минувшим летом сообщил руководитель компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Всего в программу поддержки жителей частного сектора включили пять тысяч домов, находящихся в республике. На реализацию задуманного направят 600 миллионов рублей.